В ОАК заявили о наращивании производства истребителей Су-57

Объёмы производства истребителей пятого поколения Су-57 продолжают увеличиваться, об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в видеоролике на своём YouTube-канале. Подводя итоги года, в ОАК назвали в числе успехов также показ на авиасалонах прототипа новейшего истребителя Checkmate.
Также в размещённом видео, посвящённом итогам 2021 года,
В числе итогов года, в ОАК было обозначен показ на авиасалонах прототипа новейшего лёгкого однодвигательного истребителя Checkmate.
Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России планируется пополнить четырьмя новыми серийными истребителями пятого поколения Су-57. Всего до 2027-го российские Вооружённые силы планируется пополнить более чем на 70 Су-57. Таким образом, авиация будет оснащена одними из наиболее передовых в современном мире истребителями.
Правительство выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на создание авиадвигателя для боевой авиации ПД-35. Всего предусмотрено около 50 млрд рублей для вывода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки.