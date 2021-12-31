В ОАК заявили о наращивании производства истребителей Су-57

Объёмы производства истребителей пятого поколения Су-57 продолжают увеличиваться, об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в видеоролике на своём YouTube-канале. Подводя итоги года, в ОАК назвали в числе успехов также показ на авиасалонах прототипа новейшего истребителя Checkmate.

Также в размещённом видео, посвящённом итогам 2021 года, было сказано , что предприятия корпорации выполнили все обязательства по государственному оборонзаказу.

В числе итогов года, в ОАК было обозначен показ на авиасалонах прототипа новейшего лёгкого однодвигательного истребителя Checkmate.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России планируется пополнить четырьмя новыми серийными истребителями пятого поколения Су-57. Всего до 2027-го российские Вооружённые силы планируется пополнить более чем на 70 Су-57. Таким образом, авиация будет оснащена одними из наиболее передовых в современном мире истребителями.

Правительство выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на создание авиадвигателя для боевой авиации ПД-35. Всего предусмотрено около 50 млрд рублей для вывода на рынок отечественной вспомогательной силовой установки.