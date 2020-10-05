В НАТО заставляют Турцию искать альтернативу российским С-400

https://static.news.ru/photo/c89721b4-06fe-11eb-8e49-fa163e074e61_660.jpg Зенитный ракетный комплекс С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Североатлантический альянс призывает Турцию к сотрудничеству с союзниками по блоку в поиске альтернатив российским зенитным комплексам С-400. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара готова устранить обеспокоенность Вашингтона по поводу технической несовместимости приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35. Он отметил, что отстранение Анкары от программы по F-35 привело к ряду рисков, связанных с изготовлением важных компонентов истребителей, графиком производства и стоимостью. Акар подчеркнул, что Турция является не только клиентом, но и партнёром программы и безопасность технологии F-35 для неё так же важна, как и для США.

Турция получила от России партию ЗРС С-400 в 2019 году. Это привело к обострению её отношений с Вашингтоном. Власти США потребовали отказаться от этой сделки и вместо российского оружия приобрести американские комплексы Patriot. Кроме того, пригрозили отменить поставки истребителей F-35. Турецкие власти на уступки идти отказались.

Некоторое время назад американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400. Он предположил, что такая сделка позволит разрешить противоречия между Вашингтоном и Анкарой, писал NEWS.ru.