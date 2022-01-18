В Китае усомнились в возможностях США угрожать России на Северном полюсе

Желание США разместить на Аляске «самый большой в мире авиапарк самолетов пятого поколения» из 150 истребителей пятого поколения F-22 и F-35 — угрожающий сигнал для России, считают авторы китайского издания Sohu. Но нападение на РФ через Северный полюс, по их мнению, обернётся серьёзными проблемами, передаёт «ПолитРоссия».

Аналитики заявили о стратегическом преимуществе России в этом регионе: она имеет мощную военную группировку в Арктике, строит базы.

Россия имеет очевидное преимущество над США в Арктике, — отметили китайские журналисты.

Ранее об усилении активности НАТО в Арктике заявили в Минобороны России. Учения Североатлантического союза проводятся в непосредственной близости от границ России, в ходе манёвров используются стратегические бомбардировщики, а также морские компоненты глобальной системы противоракетной обороны, сообщил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Также стало известно, что два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями. В Минобороны заверили, что все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.