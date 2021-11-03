В Китае оценили российский противотанковый комплекс «Хризантема-С»

Российский противотанковый ракетный комплекс 9П157-2 «Хризантема-С» способен обеспечить эффективную защиту как на земле, так в воздушном пространстве, приводит «Иносми» мнение китайского эксперта в газете Sohu.

На базе БМП-3 развернут ракетный комплекс с радиолокационной станцией миллиметрового диапазона, который способен работать в условиях помех, создаваемых ландшафтом. Он сможет поражать все современные виды танков, вертолеты, бронетехнику, беспилотники и постройки.

Сверхзвуковые ракеты серии 9М123 могут наводиться на цель как по лазерному лучу, так и по радиолокационному каналу, что повышает точность поражения даже при дымовой завесе.

Ранее в США обратили внимание на экспортные возможности российской авиации. В американском издании National Interest (NI) появилась статья, где оцениваются экспортные возможности российской авиации. Её автор, эксперт Марк Эпископос, рассуждает об «агрессивной стратегии Кремля по экспорту вооружений» на фоне передачи в серийное производство новейшего самолёта-разведчика А-50У — разработки Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.