В Британии рассказали о «сеющем страх» в НАТО оружии России

Российская армия во время учений в Белоруссии «Запад-2021» продемонстрировала два «козыря», которые вызвали страх в НАТО. Как сообщает британское издание Daily Express, речь идёт о боевом беспилотном робототехническом комплексе «Уран-9» и зенитном ракетном комплексе С-500 «Прометей».

Как заявил автор статьи, демонстрация Москвой на учениях целого комплекса современного вооружения сеет страх среди членов Североатлантического альянса. Так, по его словам, комплекс «Уран-9», который он окрестил «Терминатором», управляется дистанционно и способен поражать цели на расстоянии до трёх миль. В его оснащение входят: огнемёты «Шмель-М», противотанковые управляемые ракеты «Атака», а также пулемёт калибра 7,62 мм.

Другой козырь, по данным издания, ракетный комплекс С-500 «Прометей», который в будущем дополнит ЗРС С-400. Эта разработка способна перехватывать и уничтожать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и гиперзвуковые крылатые ракет и самолёты.

Как сообщалось, практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

Ранее в Польше выразили обеспокоенность количеством военнослужащих, принявших участие в учениях «Запад-2021». Как заявил полковник польской армии Мечислав Струщ, количество участников учений превышает размеры всей польской армии. По этой причине Варшава ввела режим ЧП у границы с Белоруссией, а польские войска были приведены в режим повышенной готовности.