Польша ввела режим ЧС в связи с учениями России и Белоруссии

В Польше выразили обеспокоенность количеством военнослужащих, принимающих участие в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021», которые будут проходить до 16 сентября. Как заявил Radio Maryja полковник польской армии Мечислав Струщ, количество участников учений превышает размеры всей польской армии. По этой причине Варшава ввела режим ЧП у границы с Белоруссией, а польские войска приведены в режим повышенной готовности.

Полковник отметил , что в НАТО выражали опасения по поводу подобных манёвров именно по причине многочисленности войск. Между тем пользователи в комментариях напомнили о регулярности российско-белорусских манёвров, призвав отказаться от имитации военных игр с Россией и её союзниками.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз. В них принимают участие порядка 200 тысяч военных, более 80 воздушных судов, около 760 единиц боевой техники, а также до 15 кораблей.

Представители НАТО также выразили серьёзную обеспокоенность учениями России и Белоруссии. По мнению Альянса, страны-участники не обеспечили достаточную прозрачность при проведении мероприятия, что создаёт дополнительные риски для безопасности.