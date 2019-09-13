https://static.news.ru/photo/2051b32a-d635-11e9-96d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вопрос покупки Турцией истребителей российского производства является сверхчувствительной темой, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на данный момент преждевременно говорить о заключении соответствующего контракта.

Многие наблюдали за пребыванием Эрдогана в Жуковском, что он смотрел, что мы показывали, — сказал Ушаков.

Помощник главы государства отметил, что интерес к данному вопросу проявляет как турецкая сторона, так и российская, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, 4 сентября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что консультации между Россией и Турцией по поставкам истребителей Су-57 и Су-35 уже начались.