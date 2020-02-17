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Минобороны США в ближайшие пять лет намерено избавиться от устаревших или слишком дорогих в эксплуатации самолётов. На слом пойдут не только штурмовики и бомбардировщики, но и тяжёлые беспилотники.

По заявлению Пентагона, это необходимо для «противостояния России и Китаю». На сэкономленные деньги разработают новые типы вооружения для самолётов, включая гиперзвуковое. В связи с этим уже отмечается снижение количества разведывательных...