Украинские производители продолжают поставлять продукцию военного назначения для нужд Минобороны России. В Украине действует запрет на экспорт товаров военного или двойного назначения для «страны-агрессора».
14 февраля 2020 года с аэродрома ТАНТК имени М. Бериева поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России, который оснащён двумя украинскими двигателями Д-436ТП, — говорится в сообщении на сайте «Национального промышленного портала».
Стоимость каждого двигателя для российской стороны составила около $2,4 млн.
Они могли быть установлены на данный самолёт или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия, — добавили в сообщении.
NEWS.ru передавал ранее, что Минобороны Украины сможет закупать оружие без посредников. Соответствующий законопроект приняла Верховная рада.