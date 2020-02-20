https://static.news.ru/photo/9f65e2fc-541c-11ea-9d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выступил с заявлением касательно зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Мы следуем правилам игры исходя из принципов. Были заявления из разряда «вы не можете их купить, вы не можете их себе поставить». Наш президент дал соответствующий необходимый ответ и принял С-400. Никто не должен сомневаться, что С-400 будут введены в эксплуатацию. Работы начнутся приблизительно в апреле, — приводит слова министра ТАСС.

В октябре 2019 года Турция получила от России все элементы систем С-400 «Триумф», в том числе ракеты. Власти США длительное время рассчитывали на то, что турецкая сторона не станет закупать российское вооружение. Они угрожали Турции различными санкциями и отказом поставлять истребители F-35.

Как сообщал NEWS.ru в феврале 2020 года, военно-промышленная компания Bell Helicopter из США выпустила мультфильм, в котором американский вертолёт уничтожает ЗРС С-400.