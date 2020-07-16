Турция гарантировала России безопасность данных о С-400

https://static.news.ru/photo/3433c426-c795-11ea-8c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Анкара гарантировала Москве сохранность данных о зенитных ракетных системах С-400, закупленных в России для турецкой армии.

Об этом сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передаёт ТАСС. Турецкий чиновник отметил, что РФ выражала обеспокоенность по вопросу безопасности данных о пошедших на экспорт ЗРС. Демир от имени государства пообещал защитить эту информацию.

В конце июня американские СМИ сообщили, что член Сената США Джон Тьюн предложил внести коррективы в закон о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, предполагающие выкуп у Турции российских ЗРC. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение сенатора беспринципным и циничным. По его мнению, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Турция продолжают переговоры о поставке Анкаре второго полка ЗРC С-400.