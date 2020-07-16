Турция гарантировала России безопасность данных о С-400

Анкара гарантировала Москве сохранность данных о зенитных ракетных системах С-400, закупленных в России для турецкой армии.
Об этом сообщил руководитель управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир,
В конце июня американские СМИ сообщили, что член Сената США Джон Тьюн предложил внести коррективы в закон о бюджетных ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, предполагающие выкуп у Турции российских ЗРC. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение сенатора беспринципным и циничным. По его мнению, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Турция продолжают переговоры о поставке Анкаре второго полка ЗРC С-400.
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