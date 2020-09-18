Трамп заявил, что РФ украла данные о «супер-пупер-ракете» и создала аналог

https://static.news.ru/photo/cbe9cb14-fa1f-11ea-83cd-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия получила информацию о разработке американских гиперзвуковых ракет от администрации его предшественника Барака Обамы, а затем создала аналог «супер-пупер-ракеты».

Вы знаете, у них есть ракета супер-пупер-гиперзвуковая, я называю её супер-пупер. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость <...> Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала её (ракету. — NEWS.ru), — привели слова американского лидера в ТАСС.

В мае 2020 года Дональд Трамп сообщил, что США разрабатывают «супер-пупер-ракету». В июне 2020 года прошли испытания гиперзвуковой ракеты. Однако они прошли не по плану. Ракета едва не улетела в свободный полёт, отдалившись от самолёта-носителя B-52 во время испытания над сухопутным полигоном, писал NEWS.ru ранее.