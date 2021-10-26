Тихоокеанский флот ВМФ России усилят четырьмя новыми АПЛ

В ближайшие годы на вооружение Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) поступят четыре новые атомные подводные лодки проекта 955 «Борей-А» и проекта 885M «Ясень-М». Строительство АПЛ почти завершено. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника штаба командования подводных сил флота контр-адмирала Аркадия Наварского. По его словам, строительство новых АПЛ почти завершено.

Согласно плану вооружения, в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырёх подводных лодок: два «Борея» и два «Ясеня», — сказал Наварский.

Он отметил, что некоторые корабли уже участвуют в ходовых испытаниях.

Контр-адмирал пояснил, что АПЛ «Борей-А» представляют собой дальнейшее развитие подлодок проекта 955. Они являются носителями межконтинентальных баллистических ракет «Булава», а также оснащены модернизированными видами вооружения и системами наблюдения.

Наварский отметил, что многоцелевые подлодки «Ясень-М», которые строятся для ТОФ, получили названия «Красноярск» и «Новосибирск».

Он также сообщил, что причальная инфраструктура пункта базирования АПЛ на Камчатке полностью готова к приёму новых кораблей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке появится полутяжёлый металлический причал для кораблей Тихоокеанского флота. Конструкция обеспечит одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением до пяти тысяч тонн.