На Камчатке появится плавучий причал для кораблей Тихоокеанского флота

На Камчатке появится полутяжёлый металлический причал для кораблей Тихоокеанского флота. Конструкция обеспечит одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.

Построили причал на судостроительном предприятии «Восточная верфь». 12 октября компания начала его буксировку в пункт базирования. Ожидается, что этот процесс займёт 10 дней. На постройку заказа ушло шесть месяцев, приёмно-сдаточный акт был подписан 7 октября 2021 года.

Во время швартовки причал обеспечит кораблям подачу с берега воды и электроэнергии, телефонную связь, а также грузовые операции с применением пневмоколесных и гусеничных кранов.

В этом году предприятие «Восточная вервь» уже передало заказчикам два пограничных сторожевых корабля «Находка» и «Невельск», первый дальневосточный краболов «Охотск» и спустило на воду второе краболовное судно «Аян».

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Министерство обороны заключило контракт на поставку партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО «Амурский судостроительный завод». Согласно условиям соглашения, Тихоокеанский флот получит два судна проекта 20380 и четыре проекта 20385.