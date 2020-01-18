https://static.news.ru/photo/0cd96f5c-39fb-11ea-bd20-fa163e074e61_660.jpgКадр из фильма «Челюсти»Фото: Universal Pictures
Во время демонстрационных выступлений танк Т-72М1 индийских ВС впечатлил зрителей движением, похожим на атаку акулы-людоеда из фильма «Челюсти» Стивена Спилберга.
Как сообщает The Drive, танк резко надвинулся на людей, наблюдавших за представлением, и замер в паре метров от них в облаке пыли. Зрители с восторгом отреагировали на трюк и наградили экипаж машины аплодисментами.
Ранее фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота. На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты.