https://static.news.ru/photo/0cd96f5c-39fb-11ea-bd20-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Челюсти» Фото: Universal Pictures

Во время демонстрационных выступлений танк Т-72М1 индийских ВС впечатлил зрителей движением, похожим на атаку акулы-людоеда из фильма «Челюсти» Стивена Спилберга.

Как сообщает The Drive, танк резко надвинулся на людей, наблюдавших за представлением, и замер в паре метров от них в облаке пыли. Зрители с восторгом отреагировали на трюк и наградили экипаж машины аплодисментами.

Ролик опубликован в Twitter.

" I said turn left Rajiv ' ..the other left..

Indian T-72 demo pic.twitter.com/BM52nNH4yD — Harry Boone (@towersight) 16 января 2020 г.

Ранее фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота. На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты.