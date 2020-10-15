Стали известны характеристики новой гиперзвуковой ракеты США

https://static.news.ru/photo/22c34eb4-0eb2-11eb-99f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: airforce-technology.com

Крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) сможет развивать скорость до 6,5–8 Махов.

Новое вооружение будет способно поражать цели, находящиеся на расстоянии 1600 километров, за 10–12 минут Разработки гиперзвуковой ракеты планируется завершить к осени 2022 года, передаёт РИА Новости.

Планируется, что AGM-183A оснастят бомбардировщики B-52H Stratofortress. Тактическая ракета ARRW класса «воздух — поверхность» разрабатывается Lockheed Martin и другими компаниями на протяжении двух лет. Лётные испытания прототипа AGM-183A (или ARRW), установленного на B-52 Stratofortress, были успешно проведены в июне 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, американские СМИ раскрыли американскую систему точного наведения на объекты противника под названием Project Convergence. Система позволяет американцам за счёт анализа данных с низкоорбитальных спутников наносить высокоточные удары.