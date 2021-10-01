США призвали Турцию отказаться от покупки российского оружия

Соединённые Штаты призывают Турцию отказаться от планов дальнейшего приобретения оружия и военной техники у России, иначе Вашингтон «не оставит без последствий реализацию Анкарой таких намерений». С таким предупреждением выступила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передаёт ТАСС.

Это сохраняющийся вопрос. Мы призываем Турцию на всех уровнях и при всех возникающих возможностях не сохранять [уже купленную ранее у Москвы зенитную ракетную] систему С-400 и воздержаться от приобретения какой-либо дополнительной российской военной техники, — цитирует её агентство.

Шерман добавила, что США ясно дают понять Турции, каковы будут последствия, если она купит у России оружие.

Москва и Анкара заключили соглашение о поставке полка C-400 в 2017 году, летом и осенью 2019 года ЗРК прибыли в Турцию. Сделка вызвала негативный отклик в США — Вашингтон настаивал на приобретении турецкой стороной американских комплексов Patriot. США среди прочего грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35.

Ранее стало известно, что турецкие власти ведут переговоры с Россией о закупке второго полка C-400.