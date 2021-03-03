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США показали «убийцу» российского С-400

03:23, 04 марта 2021 59
Фото: Steve Trimble / twitter

Главный оборонный подрядчик Пентагона и крупнейшая в мире компания по производству оружия и военной техники Lockheed Martin поделилась видео и фотографиями беспилотника (БПЛА) Speed ​​Racer, который якобы способен прорвать противовоздушную оборону потенциальных противников.

Как пишет издание Popular Mechanics беспилотный аппарат готов к использованию при захвате вражеских позиций и способен уничтожить китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-9 и российские С-400 «Триумф».

Также Speed ​​Racer способен совершать атаки на командные штабы противников, сказано в видео военной корпорации на YouTube.

Это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника, — пишет о представленном оружии журнал.

БПЛА разработало секретное подразделение Skunk Works компании с использованием технологии цифрового двойника.

Ранее Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству, цитирует NEWS.ru американского адмирала.

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