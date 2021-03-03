США показали «убийцу» российского С-400

https://static.news.ru/photo/b7509754-7c7f-11eb-956e-96000091f725_660.jpgФото: Steve Trimble / twitter
Главный оборонный подрядчик Пентагона и крупнейшая в мире компания по производству оружия и военной техники Lockheed Martin поделилась видео и фотографиями беспилотника (БПЛА) Speed Racer, который якобы способен прорвать противовоздушную оборону потенциальных противников.
Как пишет издание Popular Mechanics беспилотный аппарат готов к использованию при захвате вражеских позиций и способен уничтожить китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-9 и российские С-400 «Триумф».
Также Speed Racer способен совершать атаки на командные штабы противников, сказано в видео военной корпорации на YouTube.
Это либо беспилотник в форме крылатой ракеты, либо крылатая ракета в форме беспилотника, — пишет о представленном оружии журнал.
We can reveal the Speed Racer: Skunk Works' latest known project. We still don't know a lot about Speed Racer, but the visuals show that it's an air-launched UAS/cruise missile. Launch platform appears to be a Beech 1900, but that may be arbitrary.https://t.co/cKeW5OVzOZpic.twitter.com/TcvoICFxdt
БПЛА разработало секретное подразделение Skunk Works компании с использованием технологии цифрового двойника.
Ранее Пентагон рассказал, когда начнёт ядерную войну с Россией. Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству, цитирует NEWS.ru американского адмирала.