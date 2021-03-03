США показали «убийцу» российского С-400

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Тесты на уничтожение дронов в горах прошли новейшие ЗРК «Бук-М3». Беспилотники создавали большие трудности для комплексов предыдущего поколения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военный источник.

По данным собеседника издания, манёвры проводились в конце февраля на базе 67-й зенитной бригады Южного военного округа. ЗРК показали возможности находить и поражать небольшие беспилотные летательные аппараты в условиях гор....