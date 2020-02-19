https://static.news.ru/photo/b10aef84-5327-11ea-8890-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Военно-морские силы США заявили о намерении модернизировать атомные подводные лодки. Они планируют разместить на них гиперзвуковые снаряды.

Члены Конгресса и официальные лица Пентагона уделяют всё большее внимание американским программам разработки гиперзвукового оружия в рамках усилий по приобретению Соединёнными Штатами способности наносить удары по целям по всему миру менее чем за час, — говорится в докладе американского Конгресса.

Оружие CPGS не заменит полностью ядерные боеголовки, а лишь дополнит арсенал. Однако США опасаются, что в случае запуска обычных ракет противник может сделать вывод о приближении ядерного удара. Это может привести к ответной атаке.

NEWS.ru сообщал, что в октябре 2019 года США приняли на вооружение новую атомную подводную лодку. Она оснащена 12 крылатыми ракетами Tomahawk.