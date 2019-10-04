https://static.news.ru/photo/ea960316-e7fb-11e9-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat

В субботу, 5 октября, частью боевого состава ВМС США стала ударная атомная подлодка USS Oregon SSN 793, оснащённая 12 крылатыми ракетами Tomahawk. Торжественная церемония прошла в городе Гротон на территории штата Коннектикут, сообщает Пентагон.

Атомная подлодка является 20-й «представительницей» класса «Вирджиния». Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Подлодка четвёртого поколения этого класса оценивается примерно в $2,7 млрд.

«Вирджиния» должна заменить в ВМС США ударные атомные подводные машины стандартного и усовершенствованного класса «Лос-Анджелес», передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что российские подводные лодки класса «Борей» способны разрушить города противника даже в случае, если ядерные силы России будут уничтожены.