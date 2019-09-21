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Российские подводные лодки класса «Борей» способны разрушить города противника даже в случае, если ядерные силы России будут уничтожены, пишет американский журнал The National Interest .

Издание отмечает, в отличие от советских подлодок «Борей» стали бесшумными и могут оставаться под водой несколько месяцев. Например, у российской субмарины «Юрий Долгорукий» на вооружении находится 16 ракет Р-30 «Булава» и шесть боевых блоков индивидуального наведения массой 150 килотонн.

Это означает, что одна она способна обрушить на населённые пункты и военные базы, расположенные на расстоянии более 9 тыс. км, 72 ядерные боеголовки, — указывает автор статьи.

Автор отмечает, что в настоящее время Россия активно создает подлодки нового поколения «Борей-А». В статье подчёркивается, что в случае ядерного конфликта Москва всё равно сможет ответить и уничтожить противника.



Субмарины проекта «Борей» стали ещё манёвренней, малозаметней. Подлодки оснащены модернизированными боевыми установками, системами наблюдения и связи. Они способны переносить 16 баллистических ракет «Булава». Боевой состав флота располагает тремя судами этой серии — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Ранее Минобороны России анонсировало строительство двух атомных подлодок по проекту «Борей». Они станут носителями крылатых ракет большой дальности.