Оружие

США испытали новую тяжёлую авиабомбу «Колун»

21:17, 07 июня 2020 172
Фото: facebook.com/USairforce

Американские ВВС объявили, что успешно провели испытания нового тяжёлого авиационного боеприпаса — авиабомбы CLEAVER, название которой можно перевести как «Колун». По мнению экспертов, её появление повлияет на всю номенклатуру авиационных средств поражения в США.

По информации Gazeta.ru, CLEAVER получил крылья как у планирующих бомб типа JDAM ER, а также силовую установку, которая позволит поражать цели в десятках километров от точки сброса.

В отличие от аналогичных по поражающей способности крылатых ракет «Томагавк», каждая из которых стоит около $1,4 миллиона, CLEAVER сможет стать более массовым вооружением американских ВВС, уверены военные эксперты.

Носителями авиабомбы смогут быть как бомбардировщики, так и переоборудованные транспортные самолёты. На испытаниях боеприпас сбросили с предназначенного для спецопераций MC-130J Commando II.

Как писал NEWS.ru ранее, в мае Дональд Трамп заявил о разработке в США «супер-пупер-ракеты», которая сможет летать в 17 раз быстрее, чем существующие аналоги. По его словам, уникальная ракета станет в 3 раза быстрее российских или китайских прототипов.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях