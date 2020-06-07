США испытали новую тяжёлую авиабомбу «Колун»

Американские ВВС объявили, что успешно провели испытания нового тяжёлого авиационного боеприпаса — авиабомбы CLEAVER, название которой можно перевести как «Колун». По мнению экспертов, её появление повлияет на всю номенклатуру авиационных средств поражения в США.
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В отличие от аналогичных по поражающей способности крылатых ракет «Томагавк», каждая из которых стоит около $1,4 миллиона, CLEAVER сможет стать более массовым вооружением американских ВВС, уверены военные эксперты.
Носителями авиабомбы смогут быть как бомбардировщики, так и переоборудованные транспортные самолёты. На испытаниях боеприпас сбросили с предназначенного для спецопераций MC-130J Commando II.
Как писал NEWS.ru ранее, в мае Дональд Трамп заявил о разработке в США «супер-пупер-ракеты», которая сможет летать в 17 раз быстрее, чем существующие аналоги. По его словам, уникальная ракета станет в 3 раза быстрее российских или китайских прототипов.
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