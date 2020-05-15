Президент США заявил о разработке «супер-пупер-ракеты»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране создают «супер-пупер-ракету». Она будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги.
Мы сейчас создаём невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются, —
цитируетТрампа ТАСС.
По его словам, ракеты в России развивают скорость быстрее в пять раз, а в Китае — в пять или шесть.
Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее российской или китайской, — добавил американский лидер.
NEWS.ru ранее писал о том, что Трамп предлагал Майклу Помпео баллотироваться на пост сенатора.
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