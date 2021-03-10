Способные объединяться в сеть танки Т-90М поступили на вооружение армии ЗВО

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Восемь новейших танков Т-90М «Прорыв» поступили в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО). Ожидается, что боевые машины примут участие в Параде Победы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Командующий танковой армией округа генерал-лейтенант Сергей Кисель отметил, что новые танки превосходят все остальную военную технику семейства Т-90 и более всего приспособлены к действиям «в условиях современного боя».

Т-90М способны вести сетецентрические боевые действия за счёт единой системы управления тактического звена, связывающей танки в информационную сеть, включающую также системы наблюдения и наведения, беспилотники и прочую военную технику. Соответствующие возможности «Прорывов» подтверждены в ходе испытаний. Т-90М оснащён новым боевым башенным модулем со 125-милиметровой пушкой и управляемыми ракетами. Дизельный двигатель танка развивает мощность до 1130 лошадиных сил.

Ранее в американских СМИ танк Т-90М назвали «смертоносным монстром», передавал NEWS.ru.