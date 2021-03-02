В американских СМИ танк Т-90М назвали «смертоносным монстром»

Танк Т-90М — это монстр, который с каждым днём становится всё смертоноснее. Так российскую. военную технику охарактеризовали авторы американского издания The National Interest.
В материале журналиста Марка Эпископоса
Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников, — написал Эпископос.
В РФ планируется обновить армейский парк танков Т-90 и Т-90А до Т-90М к середине 2020-х годов.
Т-90М разрабатывался специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Авторы проекта отмечают, что это самая совершенная машина семейства Т-90. Она более других приспособлена к ведению современного боя, благодаря, в том числе, ракурсной защите и всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнём и реализации мероприятий повышенной живучести.
Ранее NEWS.ru сообщил о том, что в ходе испытаний были раскрыты беспрецедентные возможности «Арматы». Система управления огнём танка Т-14 «Армата» проявила способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цель на поле боя. Подобное случилось впервые в истории танкостроения.