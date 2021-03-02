В американских СМИ танк Т-90М назвали «смертоносным монстром»

https://static.news.ru/photo/d006405d-c60c-47e6-8780-ed3c8e0f8eb4_660.jpg Т-90 Фото: News.ru/Сергей Булкин

Танк Т-90М — это монстр, который с каждым днём становится всё смертоноснее. Так российскую. военную технику охарактеризовали авторы американского издания The National Interest.

В материале журналиста Марка Эпископоса говорится , что Т-90М — модернизация проверенного Т-90, получившая множество улучшений. В частности, была значительно обновлена башня танка, разработчики установили на машину новую систему управления огнём, динамическую защиту «Реликт», также была усовершенствована пушка, танк оснастили мощным двигателем.

Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников, — написал Эпископос.

В РФ планируется обновить армейский парк танков Т-90 и Т-90А до Т-90М к середине 2020-х годов.

Т-90М разрабатывался специалистами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Авторы проекта отмечают, что это самая совершенная машина семейства Т-90. Она более других приспособлена к ведению современного боя, благодаря, в том числе, ракурсной защите и всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнём и реализации мероприятий повышенной живучести.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что в ходе испытаний были раскрыты беспрецедентные возможности «Арматы». Система управления огнём танка Т-14 «Армата» проявила способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цель на поле боя. Подобное случилось впервые в истории танкостроения.