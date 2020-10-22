СМИ: С-300 с новым вооружением сможет сбивать гиперзвуковые ракеты

https://static.news.ru/photo/dab7b836-14cd-11eb-9257-fa163e074e61_660.jpg ЗРС С-300 Фото: mil.ru

Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Это стало известно после нескольких этапов испытаний роботизированной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4.

Причём новый боеприпас ЗРС с дальностью поражения до 400 км способен уничтожать не только современные цели, но и те, которые за рубежом ещё только создаются, сообщает газета «Известия».

По словам бывшего замглавкома ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, уникальные способности ракеты нового поколения для ЗРС подтверждены в ходе испытаний. С её появлением на вооружении в войсках ПВО у вероятного противника не будет «никаких шансов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Военно-морские силы США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы. По словам советника американского лидера по нацбезопасности Роберта О’Брайена, работы по установке в первую очередь проведут на новейших подводных лодках типа «Виргиния» и эскадронных миноносцах типа «Замволт».