Шойгу рассказал о создании «многосферной» бригады США в Европе

США сформировали в Европе «многосферную» бригаду, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия. В группировке американских войск на территории Германии было воссоздано командование огневого поражения на театре военных действий. В Польше создаётся инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США и завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Сформирована «многосферная» бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия, — рассказал министр.

По словам главы Минобороны, в Румынии на объекте ПРО уже ведётся боевое дежурство. Кроме того, продолжается развёртывание тихоокеанского сегмента американской системы противоракетной обороны.

Ранее Шойгу заявил, что США наращивают военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около восьми тысяч военных.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. По словам министра, всё чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по российским объектам.