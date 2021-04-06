Шойгу приказал проверить боеготовность российской армии

https://static.news.ru/photo/ddb2aeae-96d4-11eb-8e19-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Проверки боеготовности начались в российской армии после соответствующего распоряжения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Соединения прибыли на полигоны для участия в тактико-специальных и двусторонних манёврах. Руководитель ведомства потребовал обеспечения высокого качества контрольных занятий и безопасность во время передвижения эшелонов со спецтехникой.

По информации министерства, в апреле ВС РФ проведут 4 048 мероприятий различного масштаба. Из них 812 двусторонние, 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы, передаёт ТАСС. Ревизия пройдёт во всех видах и родах войск и на территории всех военных округов, в том числе на крайнем Севере, Камчатке и Курильских островах.

В соответствии с планом подготовки вооружённых сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки <...> Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники, — заявил Шойгу.

Накануне Европейское командование ВС США повысило уровень боевой готовности до максимального после сообщений об обострении конфликта в Донбассе. Американские СМИ и представители Украины заявляют о стягивании войск РФ к зоне боевых действий. В Белом доме связывают необычную активность ВС РФ с желанием испытать администрацию Джо Байдена, в Кремле же не видят в происходящем ничего необычного. Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что военная активность Москвы связана с провокационными действиями со стороны Киева.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что украинские власти ожидают от Вашингтона разрешения на применение силового сценария в Донбассе и рассчитывают на поддержку оружием и финансами.