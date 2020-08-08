Шесть кораблей ВМФ РФ выполнили пуски ракет в Северном море

https://static.news.ru/photo/a1969da0-d98c-11ea-ae91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Условные пуски ракет в Северном море выполнили шесть ракетных кораблей Балтийского флота.

Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу флота, пуски прошли в рамках учений «Океанский щит — 2020».

Тактические группы в составе малых ракетных кораблей «Мытищи», «Советск», «Серпухов», корветов «Стерегущий», «Бойкий», «Стойкий» успешно выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр», — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно. Кроме того, в ходе учений кораблями также были отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

В учениях ВМФ России «Океанский щит — 2020», которые проходят в основном в акватории Балтийского моря задействовано более 30 кораблей различных классов. Кроме того, в них участвуют морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.

Как писал NEWS.ru, в 2017 году Владимир Путин подписал указ об утверждении «Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года». Документ требует, чтобы мы заняли второе место по мощи среди военно-морских флотов государств мира. Для реализации этого требования необходимы корабли дальней, океанской зоны, способные месяцами выполнять задачи боевой службы.