Северный флот России проведёт масштабные учения в Арктике

Северный флот РФ анонсировал стратегические межвидовые учения в Арктике, целью которых станет отработка мероприятий по обеспечению безопасности Северного морского пути. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на флотскую пресс-службу.
Группа боевых и вспомогательных кораблей, а также транспортные суда с морской пехотой осенью 2021 года
1 июня в России отмечается день Северного флота. Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов поздравил личный состав и ветеранов СФ с этим событием. Он отметил, что безопасность в Арктике является первоочередной целью. Ей будут подчинены все мероприятия: проведение учений на всех уровнях и развитие инфраструктуры.
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Северный флот РФ в случае конфликта не сможет одержать победу над силами США и их союзников в Арктике. Эксперт добавил, что Соединённые Штаты в любом случае понесут серьёзные потери.