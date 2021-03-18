Самые многочисленные российские подлодки оснастят новым оружием

Новым оружием будут оснащены самые многочисленные в ВМФ России многоцелевые атомные подводные лодки проектов 949А и 971. Об этом заявил главнокомандующий Военноморским флотом адмирал Николай Евменов. Он также отметил, что срок службы подлодок увеличат в два раза.
По словам Евменова, которые
Эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. Ну и конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проекта 949А и 971, - рассказал главнокомандующий ВМФ РФ.
Евменов подчеркнул, что данная работа уже ведётся. К ней привлечены проектно-конструкторские организации и судоремонтные предприятия.
Ранее стало известно о готовности США топить корабли ВМФ РФ. Об этом писал NEWS.ru.