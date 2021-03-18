Самые многочисленные российские подлодки оснастят новым оружием

https://static.news.ru/photo/caa6a948-8840-11eb-a481-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: gunsfriend.ru

Новым оружием будут оснащены самые многочисленные в ВМФ России многоцелевые атомные подводные лодки проектов 949А и 971. Об этом заявил главнокомандующий Военноморским флотом адмирал Николай Евменов. Он также отметил, что срок службы подлодок увеличат в два раза.

По словам Евменова, которые приводит газета «Красная звезда», в качестве нового вооружения могут быть использованы крылатые ракеты «Калибр» и разрабатываемые в настоящее время гиперзвуковые «Цирконы». При этом срок службы данных подлодок изначально составлял 30 лет.

Эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане. Ну и конечно же, в два раза будет увеличен срок службы подводных лодок проекта 949А и 971, - рассказал главнокомандующий ВМФ РФ.

Евменов подчеркнул, что данная работа уже ведётся. К ней привлечены проектно-конструкторские организации и судоремонтные предприятия.

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