Ростех создаст «сверхубойные» пистолетные патроны

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, является частью Ростеха) начал разработку пистолетного патрона калибра 9×19 мм.
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Разработчики отмечают, что новый патрон существенно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций. В Ростехе напоминают, что ЦНИИточмаш уже имеет опыт разработки «сверхубойных» патронов. К таким относятся боеприпас СП7 с пластмассовым сердечником калибра 9 мм и пистолетный патрон СП12 с пулей высокого поражающего действия калибра 9×21 мм.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ростехе ведётся разработка беспилотника, способного поражать цели из огнемёта. Дрон создаётся для войск радиационной, химической и биологической защиты.
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