Ростех создаст «сверхубойные» пистолетные патроны

https://static.news.ru/photo/4f524e6e-06ea-11eb-b9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО ЦНИИТОЧМАШ/facebook.com

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, является частью Ростеха) начал разработку пистолетного патрона калибра 9×19 мм.

Об этом сообщается на сайте госкорпорации. Испытания патрона начнутся в 2021 году. В Ростехе считают, что разработка будет востребована в подразделениях специального назначения различных силовых ведомств РФ. Основное преимущество нового патрона в сравнении с самым мощным патроном-аналогом 7Н21 — двукратное повышение убойной силы. Начальная скорость пули массой семь грамм согласно техническому заданию составляет 480 метров в секунду. Разброс при стрельбе на дистанцию до 25 м не превышает 2,5 см.

Разработчики отмечают, что новый патрон существенно расширит возможности спецназа, в том числе в ходе антитеррористических операций. В Ростехе напоминают, что ЦНИИточмаш уже имеет опыт разработки «сверхубойных» патронов. К таким относятся боеприпас СП7 с пластмассовым сердечником калибра 9 мм и пистолетный патрон СП12 с пулей высокого поражающего действия калибра 9×21 мм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ростехе ведётся разработка беспилотника, способного поражать цели из огнемёта. Дрон создаётся для войск радиационной, химической и биологической защиты.