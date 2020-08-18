Ростех покажет комплекс «Гермес» с системой наведения «выстрелил — забыл»

https://static.news.ru/photo/418b0428-e1b6-11ea-8a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: russia_pobeda/twitter.com

Ростех впервые продемонстрирует на форуме «Армия-2020» ракетный комплекс «Гермес» с автономной системой наведения по принципу «выстрелил — забыл» и дальностью стрельбы 100 километров.

На предстоящем форуме «Армия-2020» в составе экспозиции АО «КБП» впервые будет демонстрироваться высокоточный комплекс управляемого вооружения «Гермес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. Он является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами, — цитирует ТАСС сообщение АО «Конструкторское бюро приборостроения» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«Гермес» имеет режим залповой стрельбы по нескольким разнесённым целям (всего их может быть до шести) и автосинхронизацию лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более полуметра.

Впервые о создании данного противотанкового комплекса стало известно в 2015 году, он разрабатывался в двух модификациях: для поражения целей, находящихся в зоне видимости на удалении 20 километров и для поражения целей вне прямой видимости на удалении до ста километров. «Гермес» может устанавливаться как на авиационных средствах доставки, так и на сухопутных, а также малых боевых кораблях. Кроме того, допускается его применение с ударных беспилотников.

Форум «Армия-2020» пройдёт будет проходить с 23 по 29 августа.

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