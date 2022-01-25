Россия перебрасывает в Белоруссию истребители Су-35

Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35. Операция проводится в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает Минобороны РФ.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы. Во время перелёта экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей, — отметили в ведомстве.

В Белоруссии экипажи истребителей заступят на боевое дежурство. Это позволит проверить работу единой системы ПВО Союзного государства. При составлении маршрутов перелёта Су-35С учитывались их возможности к дальним полётам, а также метеоусловия.

Ранее стало известно, что два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начали передислокацию в Белоруссию, где заступят на учебное боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В частности, пройдёт проверка готовности к прикрытию важных объектов в республике.