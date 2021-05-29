Шойгу анонсировал создание новых воинских частей в ответ на действия НАТО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что до конца 2021 года в Западном военном округе (ЗВО) появятся около 20 новых частей и соединений. Глава военного ведомства уточнил, что это будет ответом на активность стран НАТО, передаёт РИА Новости.

Шойгу указал , что государства Североатлантического альянса во главе с США наращивают интенсивность полётов военной авиации у российских границ и всё чаще посылают к берегам РФ боевые корабли.

Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск, — подчеркнул министр.

Новые подразделения, развёртываемые в ЗВО, оснастят современным оружием и техникой. Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов управления, сказал министр обороны.

Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30 процентов. Выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения. Налёт авиации округа увеличился на четыре процента, — отметил Шойгу.

Ранее об усилении активности НАТО в Восточной Европе заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.