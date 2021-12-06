Москва и Дели договорились о производстве в Индии автоматов АК-203

В Индии начнут производить автоматы Калашникова АК-203 калибра 7,62 мм. Соответствующий контракт подписали Москва и Нью-Дели в рамках встречи министров обороны, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Согласно документу, речь идёт о производстве свыше 600 тысяч единиц этого оружия.

Шугаев рассказал, что стороны достигли в ходе переговоров ряда важных соглашений.

В частности, долгожданный контракт на производство здесь, в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова, — сказал глава ФСВТС.

Шугаев подчеркнул, что АК-203 — один из новейших российских автоматов. Индийские партнёры его долго испытывали, весьма придирчиво выбирали модель и в результате остановились на АК-203.

Как сообщил ТАСС генеральный директор «Калашникова» Владимир Лепин, российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трёх лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь они готовы начать производство современных АК-203 в течение ближайших месяцев.

Завод по производству АК-203 был открыт в 2019 году в индийском городе Корва, штат Уттар-Прадеш. Новое оружие должно заменить винтовки индийского производства INSAS, которые вызывают нарекания у военнослужащих.