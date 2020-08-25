Российский вертолёт нового поколения на испытаниях обстреляли ракетами

https://static.news.ru/photo/88f18636-e73b-11ea-ae9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Xi/Xinhua/Global Look Press

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ подвергся ракетному обстрелу с земли во время государственных испытаний. Об этом рассказал начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолёты России» Ростеха) Герой России Сергей Маслов.

По его словам, испытания обстрелом, которые устраивают для проверки бортового комплекса обороны вертолёта, прошли успешно, сообщает РИА Новости.

С точки зрения окончания испытаний, я надеюсь, что в течение года мы их завершим, памятуя о том, что ГОЗ уже сформирован, — пояснил Маслов.

Всепогодный ударный вертолёт нового поколения Ми-28НМ в ходе модернизации получил второй комплект органов управления, установленный в передней кабине. Также боевую машину вооружили новым прицельно-пилотажно-навигационным комплексом. Он оснащён вычислительными средствами увеличенного быстродействия. Кабину экипажа надёжно бронировали.

Впервые в воздух Ми-28НМ поднялся в октябре 2016 года.

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