Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в дополнение к стандартной ракете получил новейшую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость 5 Махов и более.
Об этом
По словам Слугина, новая ракета повысит скорострельность комплекса. Боевая часть ракеты также не будет нуждаться в большом количестве взрывчатки для разлёта осколков, поскольку чем выше скорость соударения, тем будет выше эффективность осколков.
Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, в своём вооружении он имеет 12 ракет и две скорострельные пушки.
Как писал NEWS.ru, США признали отставание в области гиперзвукового оружия. Ещё десять лет назад американцы создавали прототипы, но после первых неудач свернули проекты. Теперь Пентагону потребуются годы, чтобы восстановить программу. Накануне Минобороны США подписало контракт на $31,9 млн по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения для сухопутных войск
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен