https://static.news.ru/photo/23d0e01c-4277-11ea-a6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в дополнение к стандартной ракете получил новейшую гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость 5 Махов и более.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного конструктора по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерия Слугина.

По словам Слугина, новая ракета повысит скорострельность комплекса. Боевая часть ракеты также не будет нуждаться в большом количестве взрывчатки для разлёта осколков, поскольку чем выше скорость соударения, тем будет выше эффективность осколков.

Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения, в своём вооружении он имеет 12 ракет и две скорострельные пушки.

Как писал NEWS.ru, США признали отставание в области гиперзвукового оружия. Ещё десять лет назад американцы создавали прототипы, но после первых неудач свернули проекты. Теперь Пентагону потребуются годы, чтобы восстановить программу. Накануне Минобороны США подписало контракт на $31,9 млн по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения для сухопутных войск