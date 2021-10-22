Российский БПЛА «Охотник» назвали в США «настоящим зверем»

Ведомый истребителя пятого поколения Су-57 российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» может представлять «большую проблему» для НАТО и США, в частности. Если заявленные характеристики и возможности БПЛА отвечают реальности, то аппарат станет «настоящим зверем», пишет издание 19FortyFive.

«Охотник» является одним из самых крупных в мире беспилотников. Он весит порядка 20 тонн и по этому показателю превосходит некоторые истребители. Аппарат создан по аэродинамической схеме «летающее крыло» и способен развивать скорость до 1000 километров в час.

Благодаря возможностям искусственного интеллекта «Охотник» может самостоятельно маневрировать и указывать цель. Эти его качества полезны в случаях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он может нести бомбы общей массой до двух тонн и наносить удар дальностью до шести тысяч километров.

Русские нацелены на пилотируемую и беспилотную войну следующего поколения в небе, и им следует отдать должное, если они смогут полностью интегрировать «Охотник» с Су-57, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить испытания и приступить к поставкам БПЛА «Охотник». Глава ведомства Сергей Шойгу выразил надежду на то, что работа над аппаратом завершится к 2022 году.