Шойгу проверил процесс работы над новым беспилотником

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова и проверил, как идут опытно-конструкторские работы по изготовлению тяжёлого беспилотного летательного аппарата «Охотник». Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Подробно рассказал министру о беспилотнике глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Надеемся на то, что к 2022-му работа будет завершена и мы сможем подписать, как это сейчас принято в вооружённых силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт, — сказал Шойгу.

Он объяснил, что это нужно для планирования промышленности на ближайшие 10 лет.

Новосибирский авиационный завод основан в 1936 году, является одним из крупнейших авиастроительных предприятий России. Завод производит также многофункциональные истребители Су-34, используемые Воздушно-космическими войсками России.

Первый испытательный полёт «Охотник» выполнил 3 августа 2019 года.

Ранее Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить испытания и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».