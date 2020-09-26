Российский «Авангард» обесценил американскую систему ПРО

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Российский маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок «Авангард» обесценивает усилия Соединённых Штатов по созданию системы ПРО. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Когда он меняет траекторию своего движения, то невозможно спрогнозировать, когда и где он будет в следующий момент времени, куда направить противоракету, — рассказал зампред правительства в интервью телеканалу «Россия 1».

Он подчеркнул, что эта особенность «Авангарда» обесценивает все те усилия, которые направляют сегодня в первую очередь США на создание противоракетной обороны.

Ранее американское издание National Interest оценило шансы США против российской межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард». Материал вышел под названием «Российская гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» представляет серьёзную угрозу? Или это просто хайп Москвы?». Военный эксперт Питер Сучиу отметил, что ракеты «Авангард» могут двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в 27 раз, а способность маневрировать делает практически бесполезными попытки предсказать их траекторию.

Сучиу отметил, что «Авангард» по-прежнему является лишь одной из составляющих российского арсенала оружия, включающего в себя 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие на бомбардировщиках. Противоракетная оборона Америки сосредоточена только на перехвате нескольких межконтинентальных баллистических ракет, запущенных такой небольшой державой, как Северная Корея, писал NEWS.ru.