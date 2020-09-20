National Interest назвал российский «Авангард» серьёзным вызовом для США

https://static.news.ru/photo/7584aa6c-facb-11ea-955e-fa163e074e61_660.jpg Фото: LordREX2/twitter.com

Американское издание National Interest оценило шансы США против российской межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард».

Материал вышел под названием «Российская гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» представляет серьёзную угрозу? Или это просто хайп Москвы?». Военный эксперт Питер Сучиу отметил, что ракеты «Авангард» могут двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в 27 раз, а способность маневрировать делает практически бесполезными попытки предсказать их траекторию.

Сучиу отметил, что «Авангард» по-прежнему является лишь одной из составляющих российского арсенала оружия, включающего в себя 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие на бомбардировщиках. Противоракетная оборона Америки сосредоточена только на перехвате нескольких межконтинентальных баллистических ракет, запущенных такой небольшой державой, как Северная Корея, пишет NI.

Однако разработка такого оружия не может дать противникам Америки значительного преимущества. Если американские ядерные пусковые установки, межконтинентальные баллистические ракеты или даже ядерные стратегические бомбардировщики наземного базирования будут выведены из строя или уничтожены, у Соединённых Штатов всё ещё есть доступные варианты ответных действий, включая действия с помощью ядерных подводных лодок ВМС США с баллистическими ракетами, — говорится в материале.

Отмечается также, что Пентагон уже разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты стратегического сдерживания наземного базирования (GBSD). США будут работать над тем, чтобы «угнаться» за российскими ракетами, резюмировал аналитик.

В мае 2020 года Дональд Трамп сообщил, что США разрабатывают «супер-пупер-ракету». В июне 2020 года прошли испытания гиперзвуковой ракеты. Однако они прошли не по плану. Ракета едва не улетела в свободный полёт, отдалившись от самолёта-носителя B-52 во время испытания над сухопутным полигоном, писал NEWS.ru ранее. В сентябре 2020 года Трамп заявил, что Россия получила информацию о разработке американских гиперзвуковых ракет от администрации его предшественника Барака Обамы, а затем создала аналог «супер-пупер-ракеты».