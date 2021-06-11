Российские военные начали масштабные учения в Тихом океане

https://static.news.ru/photo/bac15612-cc07-11eb-a0fb-96000091f725_660.jpg Фото: mod.mil.rus/facebook.com

Тихоокеанский флот (ТОФ) совместно с авиацией проводит манёвры в центральной части Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В учениях задействованы надводные боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения и 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолёты Ту-142М3 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов сообщил, что основу группировки составили корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ.

Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развёртывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота, — приводит ТАСС слова Кабанцова.

В ходе учений военное командование будет отрабатывать вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования. Общее руководство манёврами осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Ранее сообщалось, что в Крыму начались военные учения, в которых принимают участие авиация Черноморского флота России и зенитный ракетный полк.

Основная цель манёвров, которые осуществляются в районах аэродромов, — отработка обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.