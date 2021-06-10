Черноморский флот начал учения по обороне в Крыму

https://static.news.ru/photo/3da7eb12-caa6-11eb-9fd4-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В Крыму начались военные учения. В них принимают участие авиация Черноморского флота России и зенитный ракетный полк, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Манёвры проходят на фоне ожидающегося захода в акваторию Чёрного моря эсминца США. Основная цель учений, которые осуществляются в районах аэродромов, — отработка обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.

В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации, — цитирует сообщение пресс-службы флота агентство.

Отмечается, что в совместных тренировках с зенитными расчётами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12 и вертолёты. Всего в манёврах будет задействовано около 15 единиц авиационной техники и порядка 50 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец ВМС США Laboon следует в акваторию Чёрного моря. Он будет задействован в проведении мероприятий по «обеспечению безопасности на море в регионе».

Ранее Владимир Кулишов заявил, что британский эсминец D35 Dragon выгнали из территориальных вод России в районе Крыма. Операцию выполнили совместными силами Пограничной службы ФСБ, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.