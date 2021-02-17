Российские Су-27 перехватили три французских самолёта над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/46e5ecc0-7131-11eb-899a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два российских истребителя Су-27 сопроводили группу самолётов ВВС Франции, состоящую из самолёта-заправщика КС-135 и двух самолётов тактической авиации Mirage 2000, над акваторией Чёрного моря. Их обнаружили российские средства контроля над нейтральными водами у госграницы РФ.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолётов ВВС Франции в составе самолёта-заправщика КС-135 и двух самолётов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Чёрного моря, — цитирует ТАСС сообщение Национального центра управления обороной РФ.

Нарушения госграницы РФ допущено не было. После того как иностранные военные самолёты развернулись от российской границы, истребители Су-27, поднятые в воздух из состава дежурных сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, вернулись на аэродром базирования.

Их полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал NEWS.ru, российский истребитель Су-35 Западного военного округа выполнил во время учебного полёта уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС. По информации ЗВО, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопровождали над Тверской областью ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с авиабазы под Саратовом. Один из сопровождающих самолётов находился на расстоянии до двух тысяч метров от самолётов дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны.