Российские ракетчики в Крыму потренировались уничтожать диверсантов

Боевые расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», дислоцированные на территории Республики Крым, провели учения по отражению нападения диверсантов условного противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российские ракетчики
После марша расчёты ЗРК произвели комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением. В Минобороны отмечают, что во время нападения условных диверсантов на колонну для максимального приближения обстановки к боевой использовались холостые патроны и средства имитации взрывчатки.
Ранее Украина провела учения с участием реактивных систем залпового огня «Ураган» вблизи границы с Крымом. Подразделения ВСУ отработали учебные упражнения по уничтожению морского десанта, бронетехники и замаскированных пунктов управления.