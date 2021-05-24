Российские ракетчики в Крыму потренировались уничтожать диверсантов

https://static.news.ru/photo/958b9772-bd25-11eb-b6cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевые расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», дислоцированные на территории Республики Крым, провели учения по отражению нападения диверсантов условного противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские ракетчики отработали комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Во время марша на военную колонну напали условные диверсанты. Бойцы подразделения охраны и обороны в составе колонны отразили нападение и «уничтожили» противника.

После марша расчёты ЗРК произвели комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением. В Минобороны отмечают, что во время нападения условных диверсантов на колонну для максимального приближения обстановки к боевой использовались холостые патроны и средства имитации взрывчатки.

Ранее Украина провела учения с участием реактивных систем залпового огня «Ураган» вблизи границы с Крымом. Подразделения ВСУ отработали учебные упражнения по уничтожению морского десанта, бронетехники и замаскированных пунктов управления.