ВСУ потренировались уничтожать десант на границе с Крымом

Украина провела учения с участием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование ВСУ.
Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев
РСЗО «Ураган» была разработана в СССР, на вооружение Советской армии это вооружение поступило в 1975 году. Масса боевой машины составляет 20 тонн, одного реактивного снаряда — 280 килограммов, в одном залпе может выпускаться до 16 снарядов. Расчёт «Урагана» состоит из четырёх человек.
Ранее корабли Береговой охраны США и морской охраны Украины провели совместные учения в Чёрном море. За манёврами пограничников наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля.