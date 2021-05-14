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Оружие

ВСУ потренировались уничтожать десант на границе с Крымом

15:34, 14 мая 2021
Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Украина провела учения с участием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование ВСУ.

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев заявил, что «плановые полевые тренировки по слаженности расчётов» РСЗО прошли в максимально приближённых к боевым условиях. По его словам, в ходе тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морского десанта, бронетехники и замаскированных пунктов управления. Также отрабатывалось дистанционное минирование районов наступления условного противника.

РСЗО «Ураган» была разработана в СССР, на вооружение Советской армии это вооружение поступило в 1975 году. Масса боевой машины составляет 20 тонн, одного реактивного снаряда — 280 килограммов, в одном залпе может выпускаться до 16 снарядов. Расчёт «Урагана» состоит из четырёх человек.

Ранее корабли Береговой охраны США и морской охраны Украины провели совместные учения в Чёрном море. За манёврами пограничников наблюдали два российских пограничных сторожевых корабля.

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