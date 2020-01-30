https://static.news.ru/photo/84a14aae-4389-11ea-9add-fa163e074e61_660.jpg Фото: УралВагонЗавод/youtube.com

Новую разработку российской оборонной промышленности — необитаемый пушечно-пулемётный модуль (ППМ) АУ-220М — представили в Нижнем Новгороде.

Как сообщает «Профиль», АУ-220М готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo India 2020. Этим модулем будут оснащать боевые машины, в первую очередь БМП. Устройство могут нести платформы «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

Новый ППМ имеет круговое вращение, дальность стрельбы из установленного в него вооружения может достигать 14,5 км. Главный конструктор АО ЦНИИ «Буревестник» Николай Комов отметил, что во время испытаний в конструкцию внесли изменения. В частности, для облегчения заряжания была снижена высота модуля.

Как передавал NEWS.ru, в России разрабатывают новую ракету для зенитного пушечно-ракетного комплекса «Панцирь-С», предназначенную для уничтожения беспилотников.