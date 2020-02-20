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Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» и ракетный катер «Р-60» провели учения по уничтожению условного противника в Чёрном море. Корабельная группа Черноморского флота (ЧФ) вышла в море для зачётных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб.

По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвёл массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота, — сообщил РИА Новости начальник отдела информобеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Он уточнил, что все воздушные цели были уничтожены электронными пусками. В качестве морских целей — кораблей условного противника — использовались щиты-мишени. Артиллерийские расчёты кораблей провели также стрельбы по плавающим минам и авиационным бомбам, сброшенных на парашютах.

Как писал NEWS.ru, ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун для проведения совместных военно-морских учений с кораблями ЮАР и Китая. При заходе в порт корабль выполнил салют из 21 артиллерийского залпа. Позднее в Кейптауне окажутся сопровождающие крейсер в дальнем походе средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406. Визит продлится несколько дней, в течение которых российские моряки пополнят свои припасы продовольствия и пресной воды.