Российские инженеры разработали универсальный указатель патронов для оружия

Изобретатели создали универсальный указатель патронов, который встраивается в любой коробчатый магазин. Идея принадлежит инженерам из центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.
Разработанный в ЦНИИточмаш в рамках ОКР «Удав» магазин стрелкового оружия признан изобретением. Изобретение представляет собой простой, надежный указатель количества патронов, который может быть легко встроен в любой коробчатый магазин, — заявили разработчики.
На сегодняшний день в России не существует аналогов такой разработки. Военные используют различные конструкции, которые влияют на скорость и удобство стрельбы. К примеру, в некоторые магазины вставляется специальная лента. Также в теле обоймы делают окна, чтобы визуально определять число оставшихся патронов.
Новое изобретение позволит определить заполненность магазина визуально и тактильно, отмечают инженеры.
В октябре 2019 года сотрудники Ростеха начали разрабатывать оружие в новых калибрах. Об этом информировал NEWS.ru.
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