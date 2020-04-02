Российские инженеры разработали универсальный указатель патронов для оружия

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Госдепартамент США сообщил, что в 2019 году Россия сократила число своих ядерных боеголовок на 100 штук, в то время как американский арсенал сократился всего на 3 боеголовки.

Информация об этом появилась на сайте ведомства. Согласно ей, по состоянию на 1 марта у РФ было развёрнуто 485 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках,...