Российские БПЛА «Ланцет» назвали «убийцами» турецких дронов

https://static.news.ru/photo/fd8c670e-b22e-11eb-bea4-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Турецкие военные, сообщив о принятии на вооружение новых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов Anka, заявили, что эти дроны могут выводить из строя целые позиционные районы средств противовоздушной обороны и эффективно поражать такие цели как ЗРК С-300 и ЗРПК «Панцирь-С». Однако обозреватели портала DatViet считают, что с Anka может легко справиться российский дрон-«камикадзе» «Ланцет».

Вьетнамские журналисты, специализирующиеся на военной тематике, утверждают , что Anka из-за низкой манёвренности не имеют шансов в столкновении с «Ланцетами». Операторам турецких БПЛА в случае боя с российскими дронами-«камикадзе» останется лишь наблюдать, как их машина будет «убита». Более того, обозреватели утверждают, что «Ланцет» даёт Воздушно-космическим силам РФ преимущество практически перед любыми беспилотниками, которые окажутся в зоне действия российского дрона.

«Ланцет» может использовать координатную, оптикоэлектронную или комбинированную системы наведения. Дрон для подтверждения успешности поражения цели передаёт изображение по телевизионному каналу связи. Радиус его действия составляет до 40 километров, максимальная взлётная масса — 12 килограммов. Российские военные уже использовали «Ланцеты» в Сирии для ликвидации командиров боевиков.

В апреле боевое применение «Ланцета» в САР показали на видео.